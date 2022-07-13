Ярмоленко щемяще попрощался с Вест Хэмом после трансфера в Аль-Айн
Источник:твиттер Андрея Ярмоленко
Андрей Ярмоленко был официально представлен игроком Аль-Айна. Футболист трогательно простился с бывшим клубом Вест Хэмом.
Ярмоленко: Благодарю вас всех, ваш Ярмо
Правый вингер отдал английскому клубу четыре года своей футбольной жизни. Хотя Андрей Ярмоленко и не заиграл в Вест Хэме из-за травм и решений тренерского штаба, но когда выходил на поле, то показывал себя с лучшей стороны.
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13 июля украинский футболист перебрался в Аль-Айн, но не забыл поблагодарить бывшего клуба. Ярмоленко отметил Вест Хэм, который поддерживал его во времена, когда у него не слишком выходило в футбольной карьере. Андрей опубликовал щемящую публикацию на своей странице в твиттере, добавив фото с матчей за английский клуб.
Благодарю всех болельщиков и сотрудников Вест Хэма за всю вашу поддержку в течение всего времени, когда ничего не получалось. Но было много счастливых и приятных моментов, за которые я благодарен всем, кто был со мной и поддерживал меня. Благодарю вас всех, ваш Ярмо,
– написал украинский футболист.
Карьера Андрея Ярмоленко в Вест Хэме
- В июле 2018 года Ярмоленко поставил свою подпись под контрактом с "молотобойцами".
- Тогда Андрей ради такого трансфера покинул дортмундскую Боруссию. Однако не смог сыграть в Вест Хэме.
- В своем последнем сезоне за Вест Хэм украинец сыграл 32 матча, в которых отличился 3 голами и ассистами.
- Покинул английский клуб на правах свободного агента.