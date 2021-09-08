Ярмоленко попал в заявку Вест Хэма на матчи Лиги Европы

Вест Хэм определился с заявкой на матчи группового раунда Лиги Европы. В список попал украинский футболист Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко сыграет в Лиге Европы

Правый вингер Андрей Ярмоленко сможет помочь Вест Хэму уже в первой игре группы Лиги Европы. Украинский футболист попал в заявку, в которую включены 23 игрока.

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Вратари: Лукаш Фабиански, Альфонс Ареоля, Дэвид Мартин, Даррен Рэндолф.

Лукаш Фабиански, Альфонс Ареоля, Дэвид Мартин, Даррен Рэндолф. Защитники: Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артюр Масуаку.

Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артюр Масуаку. Полузащитники: Пабло Форнальс, Никола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Андрей Ярмоленко , Саид Бенрахма.

Пабло Форнальс, Никола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, , Саид Бенрахма. Нападающие: Микаил Антонио.



Ярмоленко вошел в заявку Вест Хэма / Скриншот с сайта УЕФА

По результатам жеребьевки английский клуб попал в группу к австрийскому Рапиду, Генку из Бельгии и загребскому Динамо.

Первую игру Вест Хэм проведет 16 сентября в Хорватии против Динамо. Начало встречи в 19:45.

Напомним, что Ярмоленко выступает за "молотобойцев" с 2018 года. В новом сезоне Андрей отыграл 4 поединка, в которых отметился двумя ассистами. Правда, обе результативные передачи футболист отдал за вторую команду Вест Хэма.