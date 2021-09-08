Ярмоленко сыграет в Лиге Европы

Правый вингер Андрей Ярмоленко сможет помочь Вест Хэму уже в первой игре группы Лиги Европы. Украинский футболист попал в заявку, в которую включены 23 игрока.

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  • Вратари: Лукаш Фабиански, Альфонс Ареоля, Дэвид Мартин, Даррен Рэндолф.
  • Защитники: Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артюр Масуаку.
  • Полузащитники: Пабло Форнальс, Никола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Джаррод Боуэн, Андрей Ярмоленко, Саид Бенрахма.
  • Нападающие: Микаил Антонио.


Ярмоленко вошел в заявку Вест Хэма / Скриншот с сайта УЕФА

По результатам жеребьевки английский клуб попал в группу к австрийскому Рапиду, Генку из Бельгии и загребскому Динамо.

Напомним, что Ярмоленко выступает за "молотобойцев" с 2018 года. В новом сезоне Андрей отыграл 4 поединка, в которых отметился двумя ассистами. Правда, обе результативные передачи футболист отдал за вторую команду Вест Хэма.