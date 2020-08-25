Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Ипсвич": видео
Английский "Вест Хэм" провел товарищеский матч против "Ипсвича", а украинский футболист Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
"Вест Хэм" разгромил соперника со счетом 4:1. Три гола забил Алле, еще один мяч на счету Соучека, пишет 24 канал.
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В этот же день "Вест Хэм" другим составом сыграл против "Уикомба" и также мощно победил – 5:1.
Следующий контрольный матч у "Вест Хэма" запланирован на 29 августа. Соперник – "Брентфорд", который не сумел пробиться в Премьер-лигу по итогам сезона-2019/2020, уступив в финале плей-офф "Фулхэму".
Вест Хэм – Ипсвич видеообзор матча
Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"
- 30-летний Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. Лондонский клуб заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер украинца 20 миллионов евро.
- За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- За два года Андрей дважды получал серьезные травмы.