Английский "Вест Хэм" провел товарищеский матч против "Ипсвича", а украинский футболист Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

"Вест Хэм" разгромил соперника со счетом 4:1. Три гола забил Алле, еще один мяч на счету Соучека, пишет 24 канал.

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В этот же день "Вест Хэм" другим составом сыграл против "Уикомба" и также мощно победил – 5:1.

Следующий контрольный матч у "Вест Хэма" запланирован на 29 августа. Соперник – "Брентфорд", который не сумел пробиться в Премьер-лигу по итогам сезона-2019/2020, уступив в финале плей-офф "Фулхэму".

Вест Хэм – Ипсвич видеообзор матча

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"