Ярмоленко допоміг "Вест Хему" розгромити "Іпсвіч": відео
Англійський "Вест Хем" провів товариський матч проти "Іпсвіча", а український футболіст Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі і відіграв усі 90 хвилин.
"Вест Хем" розгромив суперника з рахунком 4:1. Три голи забив Алле, ще один м'яч на рахунку Соучека, пише 24 канал.
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В цей же день "Вест Хем" іншим складом зіграв проти "Уїкомба" і також розгромно виграв – 5:1.
Наступний контрольний матч у "Вест Хема" запланований на 29 серпня. Суперник – "Брентфорд", який не зумів пробитися в Прем'єр-лігу за підсумками сезону-2019/2020, поступившись у фіналі плей-офф "Фулхему".
Вест Хем – Іпсвіч відеоогляд матчу
Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"
- 30-річний Ярмоленко став гравцем "Вест Хема" влітку 2018 року. Лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за трансфер українця 20 мільйонів євро.
- За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 32 матчі, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
- За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм.