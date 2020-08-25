Англійський "Вест Хем" провів товариський матч проти "Іпсвіча", а український футболіст Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі і відіграв усі 90 хвилин.

"Вест Хем" розгромив суперника з рахунком 4:1. Три голи забив Алле, ще один м'яч на рахунку Соучека, пише 24 канал.

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В цей же день "Вест Хем" іншим складом зіграв проти "Уїкомба" і також розгромно виграв – 5:1.

Наступний контрольний матч у "Вест Хема" запланований на 29 серпня. Суперник – "Брентфорд", який не зумів пробитися в Прем'єр-лігу за підсумками сезону-2019/2020, поступившись у фіналі плей-офф "Фулхему".

Вест Хем – Іпсвіч відеоогляд матчу

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"