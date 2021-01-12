У понеділок, 12 січня, Вест Хем гостював на арені Стокпорта у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Гості з мінімальним рахунком вийшли у наступний раунд.

Стокпорт – Вест Хем 0:1

Гол: Доусон, 83

Явним фаворитом цього кубкового протистояння були гості. У стартовому складі Вест Хема на поле вийшов українець Андрій Ярмоленко та провів на полі 68 хвилин, але результативними діями не відзначився, пише 24 канал.

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Райс виконав класну верхову передачу з флангу прямо у штрафний майданчика, адресатом цієї передачі став Бенрахма. Але той завозився з м'ячем та пробив повз стійку. Тут можна було хапатись за голову, вбивчий момент змарнував гравець Вест Хема.

Свій момент у матчі мав і Ярмоленко. Андрій наважився завдати дальнього удару, але його пострілу бракувало влучності. Хороший момент вдався гравцю збірної України.

У другому таймі гості не перестали атакувати, хоча поле Стокпорта було у не надто нормальному стані. Знову гострота з флангу, подача у штрафний господарів, але м'яч після удару головою Соучека пролетів над поперечиною.

Подача з флангу таки принесла результат. Швидкий розіграш кутового завершився подачею у штрафний Стокпорта, де на цю передачу відгукнувся Доусон та легко головою перевів м'яч у ворота господарів – 0:1.

Цей гол став першим та останнім у зустрічі. Вест Хем з мінімальним рахунком вийшов в 1/16 фіналу Кубка Англії. У цьому колі команда Ярмоленка поміряється силами з першоліговим Донкастером. Поки що щастить у кубковій сітці Вест Хему.

Стокпорт – Вест Хем відеоогляд