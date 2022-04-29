Ярмоленко помог родным Яремчука выехать из обстрелянного Чернигова

В начале полномасштабного вторжения России в Украину родители жены Романа Яремчука находились в Чернигове. На помощь пришел Андрей Ярмоленко, помогший выехать из-под обстрелов родным Яремчука.

Яремчук: Я даже не знал, что делать

Форвард Бенфики рассказал, как Андрей Ярмоленко спас его родных от смерти в обстрелянном Чернигове. Родители жены Романа Яремчука 43 дня находились в бомбоубежище, пока над их головами летали ракеты, а все дома были разрушены.

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Футболист "орлов" признался, что просил помощи у волонтеров, чтобы те снабдили семью элементарными вещами – водой и хлебом, ведь со временем запасы иссякали.

"Ситуация была достаточно сложной"

Когда ситуация стала критической, Яремчук обратился к своему партнеру по сборной Андрею Ярмоленко, который родом как раз из Чернигова. Игрок Вест Хэма без колебаний согласился помочь семье Романа. Через два дня родные жены Яремчука благодаря связям Ярмоленко выехали из разрушенного города.

Игрок Бенфики искренне благодарен Ярмоленко за помощь, ведь больше не знал, к кому можно даже обратиться.

Такая ситуация была критической, что я даже не знал, что делать. Обратился к Андрею Ярмоленко, зная, что он из Чернигова и говорю: "Помоги чем сможешь, я отблагодарю". Конечно, Андрей откликнулся на мою просьбу и через два дня их увезли. Ситуация была достаточно сложной,

– рассказал нападающий португальского клуба.

Отметим, что Чернигов сильно пострадал от "русского мира", исключением не стали футбольные объекты. Полностью уничтожена инфраструктура Десны. Правда, даже на разрушенной арене мальчики смогли провести первый матч после ухода врага. А футболисты ФК Чернигов провели первую тренировку на своем стадионе, но после того, как собрали с газона обломки.

Дуэт Яремчука и Ярмоленко был лучшим из сборной Украины на Евро-2020. Болельщики даже дали сокращенную кличку этой паре – "ЯЯ" (первые буквы обеих фамилий футболистов).