Футболист сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поддержал украинского боксера Александра Усика перед боем против британца Дерека Чисоры.

Усик и Ярмоленко обменялись сообщениями

В соцсетях "Вест Хэма" появилось обращение Ярмоленко, пожелавшего Усику победы. Об этом сообщает 24 канал.

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Александр, добро пожаловать в Лондон. Все украинцы будут поддерживать тебя. Вперед и удачи,

– сказал Ярмоленко.

Усик также записал обращение к Ярмоленко. Боксер пожелал "Вест Хэму" успеха в матче против "Ливерпуля".

"Привет, Андрей. Большое спасибо. Хорошой тебе игры в субботу. Вперед, "молотобойцы", – ответил Усик.