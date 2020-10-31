Ярмоленко поддержал Усика перед боем с Чисорой: видео
Футболист сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поддержал украинского боксера Александра Усика перед боем против британца Дерека Чисоры.
Усик и Ярмоленко обменялись сообщениями
В соцсетях "Вест Хэма" появилось обращение Ярмоленко, пожелавшего Усику победы. Об этом сообщает 24 канал.
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Александр, добро пожаловать в Лондон. Все украинцы будут поддерживать тебя. Вперед и удачи,
– сказал Ярмоленко.
Усик также записал обращение к Ярмоленко. Боксер пожелал "Вест Хэму" успеха в матче против "Ливерпуля".
"Привет, Андрей. Большое спасибо. Хорошой тебе игры в субботу. Вперед, "молотобойцы", – ответил Усик.
Когда бой Усик – Чисора?Поединок состоится 31 октября. Посмотреть бой можно на онлайн-площадке MEGOGO. Начало – не ранее 23:00. Для Усика – это второй бой в супертяжелом весе.
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