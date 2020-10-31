Футболіст збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко підтримав українського боксера Олександра Усика перед боєм проти британця Дерека Чісори.

Усик і Ярмоленко обмінялися повідомленнями

У соцмережах "Вест Хема" з'явилося звернення Ярмоленка, який побажав Усику перемоги. Про це повідомляє 24 канал.

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Олександр, ласкаво просимо в Лондон. Всі українці будуть підтримувати тебе. Вперед і удачі,

– сказав Ярмоленко.

Усик також записав звернення до Ярмоленка. Боксер побажав "Вест Хему" успіху в матчі проти "Ліверпуля".

"Привіт, Андрію. Дуже дякую. Доброї тобі гри в суботу. Вперед, "молотобійці", – відповів Усик.