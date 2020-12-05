Український легіонер Вест Хема Андрій Ярмоленко повністю вилікувався від коронавірусу. Гравець вже повернувся до загальної групи та зможе допомогти команді у найближчих матчах в АПЛ.

Приємна звістка пролунала з розташування англійського середняка. Вест Хем повідомив у своїх офіційних соцмереж про повне одужання від COVID-19 гравця збірної України Андрія Ярмоленка.

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Повернення українця

Футболіст вже займався у загальній групі. За словами головного наставника команди Девіда Мойєса, українець тренується з командою протягом декількох останніх днів. Він у формі та добре почувається.

Great to see you out there, @Yarmolenko_7! pic.twitter.com/4UqCOHZGFq — West Ham United (@WestHam) December 4, 2020

Раніше повідомлялось, що Ярмоленко здав позитивний тест на коронавірус перебуваючи у розташуванні збірної України. Через це він не зміг взяти участь у важливому матчі з Німеччиною у Лізі націй. Хвороба не дозволила атакувальному півзахиснику взяти участь у матчах чемпіонату з Шеффілд Юнайтед та Астон Віллою.

Мойєс не надто часто випускає українця на поле. Зазвичай гравець збірної України з'являється на полі з лавки запасних.

Вже сьогодні, 5 грудня, Вест Хем вдома прийматиме Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток судді пролунає о 19:30. Наразі невідомо, чи вийде у стартовому складі Ярмоленко.