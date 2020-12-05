Ярмоленко поборов COVID-19 – гравець приєднався до Вест Хема
Український легіонер Вест Хема Андрій Ярмоленко повністю вилікувався від коронавірусу. Гравець вже повернувся до загальної групи та зможе допомогти команді у найближчих матчах в АПЛ.
Приємна звістка пролунала з розташування англійського середняка. Вест Хем повідомив у своїх офіційних соцмереж про повне одужання від COVID-19 гравця збірної України Андрія Ярмоленка.
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Повернення українця
Футболіст вже займався у загальній групі. За словами головного наставника команди Девіда Мойєса, українець тренується з командою протягом декількох останніх днів. Він у формі та добре почувається.
Раніше повідомлялось, що Ярмоленко здав позитивний тест на коронавірус перебуваючи у розташуванні збірної України. Через це він не зміг взяти участь у важливому матчі з Німеччиною у Лізі націй. Хвороба не дозволила атакувальному півзахиснику взяти участь у матчах чемпіонату з Шеффілд Юнайтед та Астон Віллою.
Мойєс не надто часто випускає українця на поле. Зазвичай гравець збірної України з'являється на полі з лавки запасних.
Вже сьогодні, 5 грудня, Вест Хем вдома прийматиме Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток судді пролунає о 19:30. Наразі невідомо, чи вийде у стартовому складі Ярмоленко.
- Влітку 2018-го року Ярмоленко поповнив склад англійського клубу. Українець перейшов із німецької Боруссії (Д) за 20 мільйонів євро.
- За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм, через що не грав майже рік.
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