Как Ярмоленко пяткой пробросил мяч между ног Гармашу: забавное видео

Один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко радуется возвращению к "сине-желтым" Дениса Гармаша. Игрок Вест Хэма на тренировке забавно пробросил мяч между ног партнеру по команде.

Ярмоленко курьезно поздравил Гармаша с возвращением в сборную

Андрей Ярмоленко и Денис Гармаш впервые за долгое время сыграют в одной команде. Футболисты ранее вместе выступали за киевское Динамо, за которое дальше играет Гармаш, и сборную Украины. А все благодаря главному тренеру "сине-желтых" Александру Петракову.

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На тренировке на НСК "Олимпийский" в Киеве вингер Вест Хэма мастерски сыграл в упражнении "квадрат". Андрей элегантно пяткой пробросил мяч между ног партнеру по команде, который стоял в середине. Им оказался как раз динамовец Гармаш. Такой финт понравился другим украинским футболистам, которые отреагировали на него смехом.

Сам автор искусного трюка с улыбкой на лице спросил у оператора: "Ты снимал?". Капитан Динамо Сергей Сидорчук схватился руками за голову.

Видео этого момента Ярмоленко выложил на своей странице в инстаграме со словами, что рад наконец возврату экс-одноклубника в расположение национальной команды.

Рад снова видеть Гармаша в сборной,

– подписал видео футболист.



На пресс-конференции Петраков заявил, что доволен игрой Гармаша в Динамо. Денис заслужил получить вызов в национальную команду на матчи, которые состоятся в ноябре.

Что извесино о будущих матчах сборной:

Сейчас оба футболиста готовятся к ключевому выездному матчу отбора Чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Предшествовать этому поединку будет товарищеский поединок "сине-желтых" против Болгарии, который состоится в Одессе (11 ноября).

Перед встречей с боснийцами подопечные Петракова идут на второй позиции в группе D, в их активе 9 очков. Всего на один пункт отстает Финляндия. Сборная Боснии и Герцеговины с 7 баллами занимает четвертую строчку.

В футболке украинской сборной Ярмоленко провел 104 матча, в которых наколотил 44 мяча. В карьере 31-летнего Гармаша есть 30 поединков за "сине-желтых", в которых он отметился двумя голами.