Ярмоленко курйозно привітав Гармаша з поверненням у збірну

Андрій Ярмоленко та Денис Гармаш вперше за довгий час зіграють в одній команді. Футболісти раніше разом виступали за київське Динамо, за яке далі грає Гармаш, та збірну України. А все завдяки головному тренеру "синьо-жовтих" Олександру Петракову.

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На тренуванні на НСК "Олімпійський" у Києві вінгер Вест Хема майстерно зіграв у вправі "квадрат". Андрій елегантно п'яткою прокинув м'яч поміж ніг партнеру по команді, який стояв всередині. Ним виявився якраз динамівець Гармаш. Такий фінт сподобався іншим українським футболістам, які зреагували на нього сміхом.

Сам автор майстерної дії з посмішкою на обличчі запитав оператора: "Ти знімав?". Капітан Динамо Сергій Сидорчук схопився руками за голову.

Відео цього моменту Ярмоленко виклав на своїй сторінці в інстаграмі зі словами, що радий нарешті поверненню ексодноклубника у розташування національної команди.

Радий знову бачити Гармаша у збірній,

– підписав відео футболіст.

На пресконференції Петраков заявив, що задоволений грою Гармаша у Динамо. Денис заслужив отримати виклик у національну команду на матчі, які відбудуться у листопаді.

Зверніть увагу! У футболці української збірної Ярмоленка провів 104 матчі, у яких наколотив 44 м'ячі. У кар'єрі 31-річного Гармаша є 30 поєдинків за "синьо-жовтих", у яких він відзначився двома голами.

Що відомо про майбутні матчі збірної: