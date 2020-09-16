Полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко помог своей команде разгромить "Чарльтон" в матче Кубка футбольной лиги.

Ярмоленко вышел в старте "Вест Хэма" на этот матч. И даже забил гол, когда лежа после подачи с углового сумел отправить мяч за линию ворот. Но арбитр взятие ворот не засчитал.

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Зато на 22-й минуте Ярмоленко стал соавтором первого гола "молотобойцев" в этом матче. Он получил пас в штрафную площадку. Однако решил не пробивать сам из острого угла, а прострелил на партнера. Алле воспользовался такой возможностью, отправив мяч уже в пустые ворота.

Впоследствии нападающий "Вест Хэма" оформил дубль. А разгромным счет сделал Андерсон, который забил после паса Лансини.

Видеообзор матча Вест Хэм – Чарльтон

"Вест Хэм" выходит в 1/16 финала Кубка футбольной лиги. Там команда сыграет с победителем пары "Лидс" – "Халл".