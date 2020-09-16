Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко допоміг своїй команді розгромити "Чарльтон" у матчі Кубка футбольної ліги.

Ярмоленко вийшов у старті "Вест Хема" на цей матч. І навіть забив гол, коли вже лежачи після подачі з кутового таки зумів відправити м'яч за лінію воріт. Але арбітр взяття воріт не зарахував.

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Натомість на 22-й хвилині Ярмоленко став співавтором першого голу "молотобійців" у цьому матчі. Він отримав пас у штрафний майданчик. Однак вирішив не пробивати сам з гострого кута, а прострелив на партнера. Алле скористався такою можливістю, відправивши м'яч вже у порожні ворота.

Згодом нападник "Вест Хема" оформив дубль. А розгромним рахунок зробив Андерсон, який забив після пасу Лансіні.

Відеоогляд матчу Вест Хем – Чарльтон

"Вест Хем" виходить в 1/16 фіналу Кубка футбольної ліги. Там команда зіграє з переможцем пари "Лідс" – "Халл".