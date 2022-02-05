На 90-й хвилині Вест Хем програвав 0:1, доки за справу не взявся Деклан Райс. Хавбек прийняв на себе гру, протягнув м'яч у штрафний майданчик і всадив по м'ячу щосили, вирвавши нічию в основний час. Райс і одноклубники побігли святкувати порятунок, але не всі були такі привітні.
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Виявляється, у штрафному майданчику під час проходу Райса стояв Ярмоленко, який був відкритий і показував одноклубнику, щоб той віддав йому пас під удар, але Райс вирішив пробити сам, що викликало обурення в українця.
Ярмоленко не відправився святкувати гол товариша, розвівши руками і пішов геть зі штрафного Кіддермінстера.
Відео епізоду
Обурлива реакція фанатів
На епізод у соцмережах гнівно відреагували фанати Вест Хема. Багато хто був шокований проявом нестриманості та відсутністю емоцій від забитого гола.
- "Ви подивіться на Ярмоленка, йому ж начхати, тільки плечима знизує. Негайно виженіть його з Вест Хема, чорт забирай", – пише @BenDurrant_.
- "Його реакція мене вбила. Я не знаю, що спало на думку Мойєсу, коли він виставив його в старті", – @futmilo.
- "Чи можемо ми після цього розірвати контракт з Ярмоленком, будь ласка", – @ SilverFusion1.