Ярмоленко может продолжить карьеру в топ-клубе Ла Лиги

Новый сезон-2022/2023 Андрей Ярмоленко может начать в испанской Ла Лиге. Украинским футболистом Вест Хэма интересуется Севилья.

Новый шанс для лидера сборной

Летом испанский клуб может потерять ряд ведущих футболистов – Мунира Эль-Хаддади, Люка Де Йонга и Юссефа Эн-Несери. Поэтому руководству Севилья придется обращаться на трансферный рынок ради усиления атакующей линии.

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Спортивный директор Севилья Рамон Мончи занимается поиском потенциальных новичков. В список кандидатов попал Андрей Ярмоленко. Главный тренер команды тоже не прочь видеть украинца в своей команде.

Увеличивает шанс на переход и то, что украинский футболист может добраться до Севилья абсолютно бесплатно. Ярмоленко может переехать в Испанию в статусе свободного агента

Ситуация в сезоне для Севилья

. Контракт Ярмоленко с Вест Хэмом истекает 30 июня 2022 года.

За два тура до окончания нынешнего сезона Севилья идет четвертой в турнирной таблице Ла Лиге. Такие выступления позволят команде участвовать в Лиге чемпионов. За 36 сыгранных туров Севилья получила 66 очков, что на одном пункте лишь меньше, чем у третьего Атлетико.

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В последних двух матчах Севилья сойдутся на выезде с прямым конкурентом за "бронзу" мадридским Атлетико (15 мая), а уже 22 мая сыграет дома против Атлетика.

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