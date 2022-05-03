Забивает за вторую команду Вест Хэма
Андрей Ярмоленко провел очередной матч за неосновную команду "молотобойцев" – Вест Хэм U-23. Украинец вышел в стартовом составе команды и не подвел. Лидер сборной Украины записал в свой актив "гол+пасс", сообщает 24 канал.
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На 28-й минуте правый вингер довел счет до разгромного 3:0 в пользу "молотобойцев". Андрей поставил грубую точку в первом тайме.
После перерыва хозяева поединка забили еще дважды. На этот раз Ярмоленко не оформил дубль, но отличился голевой передачей. Украинский легионер отдал точный пас на Перкинса, который на 60-й минуте сменил цифры на табло – 4:0.
После второго результативного действия Ярмоленко отыграл еще девять минут и отправился отдыхать на скамью запасных. Вместо украинца на поле появился Мубама. Как раз 17-летний игрок Вест Хэма поставил точку в матче. В итоге – 5:0 сокрушительная победа "молотобойцев".
- Вест Хэм U-23 после 26 туров занимает вторую позицию в турнирной таблице. В наследии команды 48 очков.
- Дерби с 15 пунктами идет на последнем 14 месте.
Статистика Ярмоленко в этом сезоне
- 32-летний правый вингер 32 раза выходил на футбольное поле в футболке Вест Хэма.
- В АПЛ за главную команду сыграл 16 матчей, в которых отличился одним голом.
- За вторую команду Вест Хэм Ярмоленко провел уже три матча.
- Его соглашение с английским клубом рассчитано до конца июня 2022 года.
- Вест Хэм после 35 сыгранных поединков занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 52 балла. Впереди "молотобойцев" ждет еще три матча АПЛ - против Норвича, Манчестер Сити и Брайтона.
- Клуб Ярмоленко продолжает борьбу за трофей Лиги Европы. В первом полуфинальном поединке команда проиграла дома германскому Айнтрахту (1:2). Ответный матч состоится 5 мая.