Ярмоленко может вернуться в Динамо: футболист поговорил с Луческу – СМИ
11 июля 2022 , 10:44Читати новину українською
Источник:"Бомбардир"
В СМИ получила огласку информация о том, что Андрей Ярмоленко может вернуться в киевское Динамо. Уже несколько источников подтвердили эту новость.
Игрок и клуб достигли договоренности
Сначала о возвращении Ярмоленко заявил турецкий журналист Эртан Сузгун. По его информации, руководство украинского гранда и сам 32-летний лидер сборной Украины достигли принципиальной договоренности.
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Эту информацию сообщил и автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех, футболист уже пообщался с Мирчей Луческу. Тренер хочет видеть его в Динамо.
Ранее СМИ писали, что украинец может перебраться в турецкую Суперлигу, или перейти в английский Фулгем.
Карьера Ярмоленко
- 32-летний футболист в прошлом сезоне играл за Вест Хэм. Он оставил команду на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне АПЛ Андрей принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.
- Всего украинец сыграл в 84 матчах за лондонцев, в которых отличился 13 голами и 7 ассистами.