Ярмоленко мог спасти Вест Хэм от поражения, но его гол не засчитали
Источник:24 канал
В 22-м туре АПЛ Вест Хэм на своем поле уступил Лидсу. Андрей Ярмоленко получил более 20 минут игрового времени.
Вест Хэм – Лидс 2:3
Голи: Боуен, 34, Форнальс, 52 – Харрисон, 10, 37, 60
"Молотобойцы" уступили Лидса со счетом 3:2. Гости забили победный гол на 60-й минуте матча.
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Настоящим героем поединка стал Джек Харрисон, оформивший хет-трик.
На 69-й минуте Андрей Ярмоленко сменил полузащитника Пабло Форнальса.
В конце второго тайма Вест Хэм забил третий мяч, автором которого стал украинский форвард. Андрей сыграл на добивании после очередного углового.
Однако гол Ярмоленко не засчитали из-за положения вне игры. По той же причине был отменен гол Клиха.
В компенсированное время украинец отметился еще одним результативным действием. Он мощно пробил в левый угол, но голкипер гостей справился с его ударом.
Также Ярмоленко успел получить желтую карточку за фол против полузащитника Дэниела Джеймса.
Игра Ярмоленко в Вест Хэме
- Поединок против Лидса стал для украинского футболиста 11-м в сезоне в АПЛ.
- Всего на счету Ярмоленко 20 поединков во всех турнирах за Вест Хэм. Также ему удалось забить 1 гол.
- Его соглашение с клубом АПЛ рассчитано до конца июня 2022 года.
- 22 января "молотобойцы" сыграют против Манчестер Юнайтед.