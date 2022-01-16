Ярмоленко мог спасти Вест Хэм от поражения, но его гол не засчитали

В 22-м туре АПЛ Вест Хэм на своем поле уступил Лидсу. Андрей Ярмоленко получил более 20 минут игрового времени.

Вест Хэм – Лидс 2:3

Голи: Боуен, 34, Форнальс, 52 – Харрисон, 10, 37, 60

"Молотобойцы" уступили Лидса со счетом 3:2. Гости забили победный гол на 60-й минуте матча.

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Настоящим героем поединка стал Джек Харрисон, оформивший хет-трик.

На 69-й минуте Андрей Ярмоленко сменил полузащитника Пабло Форнальса.

В конце второго тайма Вест Хэм забил третий мяч, автором которого стал украинский форвард. Андрей сыграл на добивании после очередного углового.

Однако гол Ярмоленко не засчитали из-за положения вне игры. По той же причине был отменен гол Клиха.

В компенсированное время украинец отметился еще одним результативным действием. Он мощно пробил в левый угол, но голкипер гостей справился с его ударом.

Также Ярмоленко успел получить желтую карточку за фол против полузащитника Дэниела Джеймса.

Игра Ярмоленко в Вест Хэме