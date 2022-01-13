Появился на поле в конце матча

Андрей Ярмоленко появился на футбольном поле лишь на 88-й минуте. Украинец заменил Мичейла Антонио.

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Лидер сборной Украины вступил в игру, когда его команда уже вела с комфортным счетом 2:0. Дублем отметился Джеррард Боуэн.

Правый вингер провел на поле лишь 6 минут и не запомнился результативными действиями. Ярмоленко нанес один удар в ворота Норвича и все его передачи на партнеров по команде были точными (100%). Статистический портал WhoScored оценил игру Андрея в 6.2.

Интересно! Это еще не худший матч для Ярмоленко. В поединке 1/32 финала Кубка Англии украинец провел на поле лишь одну секунду. Он появился из замены, после чего арбитр сразу дал финальный свисток.

Вест Хэм после 21-го сыгранного поединка замыкает топ-4 лучших команд сезона АПЛ. "Молотобойцы" добыли 37 пунктов.

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