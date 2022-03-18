Ярмоленко и Малиновский остаются: все четвертьфиналисты Лиги Европы

В четверг, 17 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Определились все четвертьфиналы турнира.

Два украинца в четвертьфинале

Восемь команд продолжат свой путь в Лиге Европы. Самый легкий проход в четвертьфинал был для германского РБ Лейпцига, пишет 24 канал.

Следует узнать Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Немецкий клуб должен был сыграть против московского Спартака, который был исключен из турнира из-за вторжения их страны в Украину. Поэтому красные быки прошли автоматически.

Интересно, что последним участником 1/4 финала стал Вест Хэм, выбивший Севилью по итогам основного и дополнительного времени.

Все четвертьфиналисты Лиги Европы

Аталанта (Италия)

Барселона (Испания)

Брага (Португалия)

Рейнджерс (Шотландия)

Лион (Франция)

РБ Лейпциг (Германия)*

Айнтрахт (Германия)

Вест Хэм (Англия)

Поединки 1/4 финала состоятся 7 и 14 апреля.