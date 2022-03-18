Ярмоленко и Малиновский остаются: все четвертьфиналисты Лиги Европы
18 марта 2022 , 08:28Читати новину українською
В четверг, 17 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Определились все четвертьфиналы турнира.
Два украинца в четвертьфинале
Восемь команд продолжат свой путь в Лиге Европы. Самый легкий проход в четвертьфинал был для германского РБ Лейпцига, пишет 24 канал.
Следует узнать Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Немецкий клуб должен был сыграть против московского Спартака, который был исключен из турнира из-за вторжения их страны в Украину. Поэтому красные быки прошли автоматически.
Интересно, что последним участником 1/4 финала стал Вест Хэм, выбивший Севилью по итогам основного и дополнительного времени.
Все четвертьфиналисты Лиги Европы
- Аталанта (Италия)
- Барселона (Испания)
- Брага (Португалия)
- Рейнджерс (Шотландия)
- Лион (Франция)
- РБ Лейпциг (Германия)*
- Айнтрахт (Германия)
- Вест Хэм (Англия)