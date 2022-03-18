Ярмоленко и Малиновский остаются: все четвертьфиналисты Лиги Европы

18 марта 2022 , 08:28
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В четверг, 17 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Определились все четвертьфиналы турнира.

Два украинца в четвертьфинале

Восемь команд продолжат свой путь в Лиге Европы. Самый легкий проход в четвертьфинал был для германского РБ Лейпцига, пишет 24 канал.

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Немецкий клуб должен был сыграть против московского Спартака, который был исключен из турнира из-за вторжения их страны в Украину. Поэтому красные быки прошли автоматически.

Интересно, что последним участником 1/4 финала стал Вест Хэм, выбивший Севилью по итогам основного и дополнительного времени.

Все четвертьфиналисты Лиги Европы

  • Аталанта (Италия)
  • Барселона (Испания)
  • Брага (Португалия)
  • Рейнджерс (Шотландия)
  • Лион (Франция)
  • РБ Лейпциг (Германия)*
  • Айнтрахт (Германия)
  • Вест Хэм (Англия)
Обратите внимание! Поединки 1/4 финала состоятся 7 и 14 апреля.
Автор: Софія Кулай