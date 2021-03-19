Ярмоленко близький до повернення на футбольне поле
Головний тренер Вест Хема Девід Моєс поділився інформацію з лазарету команди, в тому числі і про відновлення українського вінгера Андрія Ярмоленка.
Джерело:ФК Вест Хем
Моєс повідомив, що Ярмоленко близький до повного відновлення після травми.
До слова Перед матчами збірної: Ярмоленко повернувся до тренувань Вест Хема – фото
"Артюр Масуаку і Андрій Ярмоленко стають все ближче. Сподіваюся, скоро у нас буде повноцінний склад", – сказав Моєс.
Також зазначається, що 31-річний українець, ймовірно, пропустить матч з Арсеналом (21 березня), але скоро повернеться до команди.
Що відомо про травму Ярмоленка
- Ярмоленко пошкодив зв'язки коліна 9 лютого в матчі проти МЮ в Кубку Англії.
- Всього в нинішньому сезоні Ярмоленко забив два голи і віддав чотири результативні передачі в 20 матчах за англійський клуб у всіх турнірах.
- Тransfermarkt оцінює футболіста в 7,5 мільйона євро, його контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року.
Поділитися новиною