Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в старте бельгийского Гента на матч чемпионата. Но его команда дома уступила Антверпену.

Яремчук отыграл весь матч за Гент. На 52-й минуте он заработал пенальти в этом матче, когда вратарь сбил его в штрафной площадке.

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Но Кумс не сумел забить с пенальти – после его удара мяч попал в штангу и вылетел в поле.

Видео пенальти, которое заработал Яремчук

Победу Антверпену принес удар Мартина Онглы. Бывший игрок львовских Карпат удачно подключился к атаке команды, и получив мяч в штрафной, пробил мимо голкипера в угол ворот.

Видео гола Онгла в ворота Гента

Благодаря этой победе Антверпен сумел подняться сразу на третью строчку в турнирной таблице. Гент же продолжает падение. Команда опустилась на тринадцатое место.

Отметим, что Игорь Пластун весь матч провел на скамейке запасных. Роман Безус не попал в заявку на игру.