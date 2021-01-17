Яремчук заработал пенальти, но Гент проиграл после гола бывшего игрока Карпат: видео
Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в старте бельгийского Гента на матч чемпионата. Но его команда дома уступила Антверпену.
Яремчук отыграл весь матч за Гент. На 52-й минуте он заработал пенальти в этом матче, когда вратарь сбил его в штрафной площадке.
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Но Кумс не сумел забить с пенальти – после его удара мяч попал в штангу и вылетел в поле.
Видео пенальти, которое заработал Яремчук
Победу Антверпену принес удар Мартина Онглы. Бывший игрок львовских Карпат удачно подключился к атаке команды, и получив мяч в штрафной, пробил мимо голкипера в угол ворот.
Видео гола Онгла в ворота Гента
Благодаря этой победе Антверпен сумел подняться сразу на третью строчку в турнирной таблице. Гент же продолжает падение. Команда опустилась на тринадцатое место.
Отметим, что Игорь Пластун весь матч провел на скамейке запасных. Роман Безус не попал в заявку на игру.
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