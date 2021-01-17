Український нападник Роман Яремчук вийшов у старті бельгійського Гента на матч чемпіонату. Але його команда вдома поступилася Антверпену.

Яремчук відіграв весь матч за Гент. На 52-й хвилині він заробив пенальті у цьому матчі, коли воротар збив його у штрафному майданчику.

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Але Кумс не зумів забити з пенальті – після його удару м'яч влучив у штангу та вилетів у поле.

Відео пенальті, яке заробив Яремчук

Перемогу Антверпену приніс удар Мартіна Онгли. Колишній гравець львівських Карпат вдало підключився до атаки команди, і отримавши м'яч у штрафному майданчику, пробив повз голкіпера у кут воріт.

Відео голу Онгла у ворота Гента

Завдяки цій перемозі Антверпен зумів піднятися одразу на третю сходинку в турнірній таблиці. Гент же продовжує падіння. Команда опустилася на 13-е місце.

Відзначимо, що Ігор Пластун весь матч провів на лаві запасних. Роман Безус не потрапив до заявки на гру.