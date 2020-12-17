Украинский нападающий Роман Яремчук продолжает забивать голы за бельгийский Гент. На этот раз он отличился в чемпионате в матче против Ваасланд-Беверен.

Яремчук вышел в стартовом составе Гента. Другие украинцы Игорь Пластун и Роман Безус снова остались на скамейке для запасных, пишет 24 канал.

Яремчук отыграл весь матч. И снова отметился забитым голом. Он забил на 53-й минуте второй гол своей команды, а матч закончился победой Гента 3:0.

Отметим, что это второй матч подряд, в котором забивает Яремчук. До этого он принес победу Генту, отличившись на 86-й минуте матча.

Как это было Яремчук забил победный гол за Гент в чемпионате Бельгии: видео

Для Яремчука это 11-й гол в этом сезоне за клуб. Кроме того, украинский нападающий провел свой 100-й матч в чемпионате Бельгии.

Видео гола Яремчука