Нападник збірної України Роман Яремчук вже невдовзі може змінити клуб. Одразу три команди проявляють зацікавленість у його послугах.

Свою зацікавленість у трансфері Яремчука з бельгійського Гента проявляють португальський Спортінг, турецький Галатасарай та італійська Рома. Про це повідомляє видання A Bola.

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Спортінг намагається придбати Яремчука, адже бачить у ньому підсилення своєї атакувальної лінії. При цьому клуб готовий купити його як в зимове трансферне вікно, так і дочекатися літа 2021 року.

Галатасарай теж вирішив повернутися до трансферу Яремчука. І готовий невдовзі вступити в офіційні переговори.

Щодо Роми, то італійський клуб напряму поки не звертався до Гента. Але на неофіційному рівні розмови вже були.

Однак тут варто додати, що Гент в трансфері українця має декілька умов. Для початку, бельгійський клуб не готовий відпустити його навіть за 10 мільйонів євро. І готовий з трансфером почекати до літа. Адже Яремчук має шанс виступити на Євро-2020. А за умови успішного виступу на турнірі, його трансферна ціна може значно зрости.

Окрім того, Гент схиляється до його трансферу саме в Рому. Все через те, що це гранд з топового чемпіонату. І такий перехід може бути вдалим саме для іміджевої сторони Гента. Адже покаже, що з цієї команди можна переходити у відомі клуби.