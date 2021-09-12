Яремчук забил за Бенфику через 5 минут после выхода на поле: видео

12 сентября 2021 , 08:27
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Источник:

24 канал

В матче 5-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде разгромила Санта-Клару со счетом 5:0. 5-й гол "орлов" в этой игре забил Роман Яремчук.

Украинец появился на поле на 64-й минуте, а спустя буквально 5 минут расписался в воротах соперника, замкнув фланговый прострел.

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Видео гола Яремчука

В турнирной таблице Бенфика лидирует со 100 процентной результативностью. У "орлов" 15 очков в 5 матчах. Санта Клара идет тринадцатой (4 пункта).

Уже во вторник, 14 сентября, Бенфика в Киеве проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

Результативность Яремчука

  • 25-летний форвард принял участие в 6 матчах в футболке Бенфики, дважды забил и дважды ассистировал партнерам.
  • Кроме результативных действий в чемпионате, Яремчук также отдал результативную передачу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против ПСВ.
  • Пока Яремчук ни одного матча не играл полностью. А в игре против Санта-Клары провел на поле 26 минут.
Автор: Юрій Семенюк