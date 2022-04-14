Яремчук забил в ворота Ливерпуля в Лиге чемпионов: видео
14 апреля 2022 , 01:04Читати новину українською
В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов играют Ливерпуль и Бенфика. В первой игре "красные" выиграли со счетом 3:1.
Этот же счет был сначала зафиксирован и во второй игре, по крайней мере, до того, как второй гол лиссабонцев не забил украинец Роман Яремчук. Он вышел на замену уже во время поединка и отличился точным выстрелом.
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Яремчук вплотную вышел на Алиссона, обошел его и забил в пустые ворота – 3:2. Сначала арбитр гол не засчитал, однако VAR подтвердил, что украинец не был в офсайде.
Это третий гол Романа в Лиге чемпионов. Ранее он забивал в ворота "Динамо" (групповой турнир) и "Аякса" (1/8).
Видео гола украинца