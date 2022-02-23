Яремчук забил в Лиге чемпионов: нападающий посвятил гол Украине, надев футболку с тризубом

В среду, 23 февраля, Бенфика дома принимает Аякс в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Роман Яремчук забил за "орлов".

Трогательный поступок Яремчука

Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только во втором тайме. Украинский форвард быстро отблагодарил тренера за доверие, пишет 24 канал.

Читайте также Украина едина от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя, – Артем Кравец

10 минут понадобилось украинцу, чтобы сравнять счет в матче. Яремчук доиграл эпизод до конца, добежал на добивание и головой отправил мяч в сетку ворот Аякса.

Украинский форвард сделал счет 2:2. Яремчук посвятил гол родной Украине, которая переживает не лучшие времена на фоне агрессии России.

Роман снял игровую футболку Бенфики, под которой была черная футболка с белым тризубом.



Яремчук забил за Бенфику / Фото Getty Images

Видео гола Яремчука

Для Яремчука это взятие ворот стало 8-м в 32-х сыгранных матчах в сезоне-2021/2022. Также в его активе 6 ассистов.