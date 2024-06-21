Переплюнул самого Шевченко: Яремчук – лучший бомбардир сборной Украины в матчах на Евро

Сборная Украины одержала дебютную победу на Евро-2024 по футболу. Команда Сергея Реброва справилась со сборной Словакии, а победный гол в свой актив записал Роман Яремчук.

Первая часть игры закончилась минимальной победой Словакии. Гол в ворота Анатолия Трубина забил Иван Шранц, для которого это взятие ворот стало уже вторым на нынешнем розыгрыше Евро.

К теме Первая победа на Евро-2024: Украина с голами Шапаренко и Яремчука обыграла Словакию с голами Шапаренко и Яремчука

Исторический гол одного из героев матча

После перерыва динамовец Николай Шапаренко вернул "сине-желтых" в игру, начав камбэк. На 67-й минуте на поле вышел Роман Яремчук, который сменил на острие Артема Довбика.

Уже через 13 минут нападающий из Львова откликнулся на передачу Шапаренко и пробил мимо голкипера Словакии Дубравки – 1:2. После поединка, когда команда благодарила болельщиков, Яремчук не смог сдержать слез. Его гол стал последним и победным для Украины, которая одержала свою дебютную победу на Евро-2024.

Подопечные Сергея Реброва еще имеют шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы в Германии.

Для Яремчука этот мяч стал третьим в футболке сборной Украины на уровне Евро в 7-ми матчах. Роману удалось не только принесли победу "сине-желтым", но и превзойти легендарного нападающего сборной Андрея Шевченко.

Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины на чемпионатах Европы. Ведь в активе Андрея Николаевича 2 гола в 3-х поединках. А у нападающего испанской Валенсии теперь на один гол больше.

Всего в футболке сборной Украины Роман Яремчук провел уже 52 матча, в которых отметился 16 голами и 8 ассистами. За спиной Андрея Шевченко 111 поединков – 48 мячей и 9 голевых передач.

Интересно, что Шевченко остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды (48 голов). Ближайшим его преследователем является Андрей Ярмоленко, у которого 46 мячей в активе. Третьим идет Евгений Коноплянка (21 результативный удар), а топ-4 замыкает как раз Роман Яремчук (16 голов).

Уже 26 июня Яремчук и другие украинские футболисты смогут улучшить свою статистику в футболке сборной. В этот день команда Реброва проведет решающий матч за выход в 1/8 финала против Бельгии (начало в 19:00 по Киеву).