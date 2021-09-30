Яремчук спровоцировал скорую замену Барселоны в матче с Бенфикой: в чем причина

Роман Яремчук вышел в стартовом составе Бенфики в игре Лиги чемпионов. Из-за украинского нападающего тренер Барселоны был вынужден делать тактическую замену в команде.

Вынужденные ротации Барселоны

Уже с самого начала матча игра пошла не по плану Барселоны. Каталонцы пропустили быстрый гол, а тренерский штаб прибег к ротациям.

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На 33-й минуте встречи главный тренер Барселоны Рональд Куман усадил на скамейку запасных центрбека Жерара Пике.

34-летний защитник уже на 12-й минуте получил желтую карточку в борьбе с украинским форвардом "орлов" Романом Яремчуком. До этого всего испанский футболист вообще не успевал перекрывать быстрых атакующих игроков португальцев. Это все приводило к грубым ошибкам.

Куману ничего не оставалось, как сделать замену уже в середине первого тайма. Слова тренера процитировало издание AS: "Я вынужден был заменить Жерара. У Бенфики есть немало быстрых игроков, а он имел желтую карточку и едва не получил вторую. В такой ситуации был огромный риск остаться в меньшинстве. Считаю, что с Фрэнки в центре защиты Барселона вернула себе мяч, доминировала и создавала моменты, чтобы забить".