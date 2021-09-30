Вимушені ротації Барселони

Вже з самого початку матчу гра пішла не за планом Барселони. Каталонці пропустили швидкий гол, а тренерський штаб вдався до ротацій.

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На 33-й хвилині зустрічі головний тренер Барселони Рональд Куман посадив на лавку запасних центрбека Жерара Піке.

34-річний захисник вже на 12-й хвилині отримав жовту картку у боротьбі з українським форвардом "орлів" Романом Яремчуком. До цього всього іспанський футболіст взагалі не встигав перекривати швидких атакувальних гравців португальців. Це все призводило до грубих помилок.

Куману нічого не залишалось, як зробити заміну вже у середині першого тайму. Слова тренера процитувало видання AS: "Я змушений був замінити Жерара. У Бенфіки є чимало швидких гравців, а він мав жовту картку і ледь не отримав другу. У такій ситуації був величезний ризик залишитися в меншості. Вважаю, що з Френкі в центрі захисту Барселона повернула собі м'яч, домінувала і створювала моменти, щоб забити".