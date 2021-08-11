Яремчук вышел в матче Бенфика – Спартак во втором тайме на 64-й минуте. В то время португальский клуб побеждал 1:0. В первом матче в Москве тоже победила Бенфика.

Уже в компенсированное арбитром время после удара Яремчука мяч второй раз побывал в воротах Спартака. Но гол засчитали на защитника российского клуба Жиго, от которого мяч и влетел в ворота.

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После игры журналист российского "Спорт-Экспресс" Максим Алланазаров пробрался к автобусу Бенфики и решил пообщаться с Яремчуком. Но разговор не удался.

"Жаль, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", – посетовал Максим Алланазаров.

Стоит отметить, что Бенфика высоко оценила вклад Яремчука в победу. Англоязычный твиттер команды был переименован в Benficachuk.

Это был первый матч для Яремчука за Бенфику. Он перебрался в команду 31 июля 2021 года. СМИ сообщали, что трансфер обошелся в 15 миллионов евро.