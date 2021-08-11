Яремчук вийшов у матчі Бенфіка – Спартак у другому таймі на 64-й хвилині. На той час португальський клуб перемагав 1:0. У першому матчі в Москві теж перемогла Бенфіка.

Вже у компенсований арбітром час після удару Яремчука м'яч вдруге побував у воротах Спартака. Але гол зарахували на захисника російського клубу Жиго, від якого м'яч і влетів у ворота.

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Після гри журналіст російського "Cпорт-Экспресс" Максим Алланазаров пробрався до автобуса Бенфіки і вирішив поспілкуватися з Яремчуком. Але розмови не вийшло.

"Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, яку я не знаю", – поскаржився Максим Алланазаров.

Варто відзначити, що Бенфіка високо оцінила вклад Яремчука в перемогу. Англомовний твіттер команди було перейменовано в Benficachuk.

Це був перший матч для Яремчука за Бенфіку. Він перебрався до команди 31 липня 2021 року. ЗМІ повідомляли, що трансфер обійшовся в 15 мільйонів євро.