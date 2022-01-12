Яремчук 5 января получил положительный тест на коронавирус. Из-за этого украинец пропустил поединок с Пасуш-де-Феррейра (0:2), поскольку отправился на самоизоляцию.

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Тренировка Бенфики / Фото twitter.com/slbenfica_en

Яремчук уже болел ковидом в ноябре 2020-го, до этого сдавал положительный тест в августе 2020-го, но повторный результат был отрицательным.

Как Яремчук проводит сезон