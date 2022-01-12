Яремчук 5 січня отримав позитивний тест на коронавірус. Через це українець пропустив поєдинок із Пасуш-де-Феррейра (0:2), оскільки вирушив на самоізоляцію.
До теми Яремчук отримав позитивний результат тесту на COVID-19
Тренування Бенфіки / Фото twitter.com/slbenfica_en
Яремчук вже хворів на ковід у листопаді 2020-го, до цього складав позитивний тест у серпні 2020-го, але повторний результат був негативним.
Як Яремчук проводить сезон
- По ходу цього сезону Яремчук уже відіграв за Бенфіку 23 матчі, в яких забив сім голів та віддав п'ять асистів. Роман перейшов до "орлів" влітку 2021 року з бельгійського Гента за 17 мільйонів євро. Його контракт діє до літа 2026 року.
- Бенфіка в турнірній таблиці чемпіонату Португалії посідає третє місце, поступаючись лідеру першості Порту сім очок.