Яремчук попал в сферу интересов Барселоны

Украинский нападающий Роман Яремчук скоро может стать игроком Барселоны. Руководство испанского клуба рассматривает его как один из вариантов усиления атаки

Яремчук как дешевая альтернатива

Испанская Барселона традиционно в поиске нападающих, которые могут усилить команду. Едва ли не главным претендентом на переход на "Камп Ноу" был уругваец Дарвин Нуньес. Тем более, что в первом матче между этими командами в Португалии он оформил дубль.

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Но Барселону отпугнула цена – Бенфика хочет за 22-летнего нападающего не менее 60 миллионов евро. У "блаугранас" нет таких средств.

Именно это и заставило Барселону обратить внимание на более дешевые варианты усиления атаки. И среди них как раз и оказался Яремчук. В матче против Барселоны в Испании он чуть не забил гол – вратарь выбил мяч с линии ворот.

Кроме того, его трансферная стоимость не так уж велика. Издание Transfermarkt оценивает Яремчука в 17,5 миллионов евро. Он только летом 2021 года перешел в Бенфику за 17 миллионов евро, и за это время провел 18 матчей, забив четыре гола и отдав четыре результативных паса.

Несмотря на то, что президент Барселоны Жуан Лапорта не прочь видеть Яремчука в клубе, главный тренер команды Хави пока не разделяет его энтузиазм.

Пока в составе Барселоны четыре игрока, которые могут сыграть на позиции центрального нападающего – Мемфис Депай, Мартин Брейтвейт, Серхио Агуэро и Люк де Йонг. Однако последний – арендованный у Севильи, а Агуэро может закончить карьеру из-за проблем с сердцем. В лазарете команды находится и Брейтвейт.