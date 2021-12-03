Яремчук як дешева альтернатива

Іспанська Барселона традиційно у пошуку нападників, які можуть підсилити команду. Чи не головним претендентом на перехід на "Камп Ноу" був уругваєць Дарвін Нуньєс. Тим більше що у першому матчі між цими командами в Португалії він оформив дубль.

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Але Барселону відлякала ціна – Бенфіка хоче за 22-річного нападника не менше 60 мільйонів євро. У "блаугранас" немає таких коштів.

Саме це і змусило Барселону звернути увагу на дешевші варіанти підсилення атаки. І серед них якраз і опинився Яремчук. У матчі проти Барселони в Іспанії він мало не забив гол – воротар вже вибив м'яч з лінії воріт.

Окрім того, його трансферна вартість не така вже й велика. Видання Transfermarkt оцінює Яремчука в 17,5 мільйона євро. Він лише влітку 2021 року перейшов в Бенфіку за 17 мільйонів євро, і за цей час провів 18 матчів, забивши чотири голи та віддавши чотири результативні паси.

Попри те, що президент Барселони Жуан Лапорта не проти бачити Яремчука в клубі, головний тренер команди Хаві поки не поділяє його ентузіазму.

Поки в складі Барселони є четверо гравців, які можуть зіграти на позиції центрального нападника – Мемфіс Депай, Мартін Брейтвейт, Серхіо Агуеро та Люк де Йонг. Однак останній – орендований в Севільї, а Агуеро може закінчити кар'єру через проблеми з серцем. В лазареті команди перебуває і Брейтвейт.