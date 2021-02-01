Форвард Гента Роман Яремчук неожиданно пропустил матч против Андерлехта. Травма украинца оказалась несерьезной.

Источник: Voetbal Primeur

Главный наставник Гента Хейн Ванхазебрук рассказал о тяжести повреждения украинского форварда. По его словам, фанатам клуба не стоит волноваться. Уже в следующем туре чемпионата Бельгии Роман Яремчук сможет помочь партнерам по команде.

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Травма Яремчука

25-летний игрок сборной Украины перед матчем жаловался на квадрицепс. Поэтому тренерский штаб дал украинцу отдых. Тренер больше взволнован за другие кадровые потери.

У Марре разрыв подколенного сухожилия, он может отсутствовать не менее 6 недель. Вердикт по Яремчуку менее суров, нападающий уже будет готов сыграть в следующем матче. Для него это всего лишь легкая травма, через несколько дней он будет в хорошей форме,

– заявил Ванхазебрук.

В этом сезоне Яремчук сыграл в футболке Гента 26 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 12 голов и еще 4 раза отдавал голевые передачи одноклубникам.