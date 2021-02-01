Форвард Гента Роман Яремчук несподівано пропустив матч проти Андерлехта. Травма українця виявилась несерйозною.

Джерело: Voetbal Primeur

Головний наставник Гента Хейн Ванхазебрук розповів про важкість пошкодження українського форварда. За його словами, фанатам клубу не варто хвилюватись. Вже у наступному турі чемпіонату Бельгії Роман Яремчук зможе допомогти партнерам по команді.

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Травма Яремчука

25-річний гравець збірної України перед матчем скаржився на квадріцепс. Тому тренерський штаб дав українцю відпочинок. Тренер більше схвильований за інші кадрові втрати.