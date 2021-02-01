Яремчук отримав травму: коли форвард Гента повернеться на поле
Форвард Гента Роман Яремчук несподівано пропустив матч проти Андерлехта. Травма українця виявилась несерйозною.
Джерело: Voetbal Primeur
Головний наставник Гента Хейн Ванхазебрук розповів про важкість пошкодження українського форварда. За його словами, фанатам клубу не варто хвилюватись. Вже у наступному турі чемпіонату Бельгії Роман Яремчук зможе допомогти партнерам по команді.
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Травма Яремчука
25-річний гравець збірної України перед матчем скаржився на квадріцепс. Тому тренерський штаб дав українцю відпочинок. Тренер більше схвильований за інші кадрові втрати.
У Марре розрив підколінного сухожилля, він може бути відсутнім щонайменше 6 тижнів. Вердикт щодо Яремчука менш суворий, нападник вже буде готовий зіграти в наступному матчі. Для нього це всього лише легка травма, через кілька днів він буде у хорошій формі,
– заявив Ванхазебрук.
У цьому сезоні Яремчук зіграв у футболці Гента 26 матчів у всіх турнірах, у яких наколотив 12 голів та ще 4 рази віддавав гольові передачі на одноклубників.
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