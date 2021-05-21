Отличие от Гента

В последнем матче против Стандарта Роман Яремчук тоже не ушел с поля без забитого гола. Благодаря такой игре украинца Генту осталось сделать лишь один шаг до выхода в еврокубки.

Вот это да Яремчук в двух голах от безумного рекорда Гента

Пресс-служба бельгийцев оценила результативность форварда сборной Украины в своем твиттере. Они выделили то, что ни один другой футболист команды не принял участие в забитых мячах.

На счету Романа участие в 41% всех голов забитых Гентом в чемпионате в этом сезоне (27 из 66/20 голов + 7 передач). Машина. Ни один другой игрок нашей команды не принял участие в более 17% забитых мячей (Вадис Оджиджа-Офоэ – 11 с 66/2 гола + 9 передач),

– говорится в посте бельгийского клуба.

Сейчас футболист может стать рекордсменом клуба по количеству забитых мячей. Для этого форварду надо отметиться в матче против Мехелена, который станет последним в сезоне, двумя голами.