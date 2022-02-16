Яремчук получил поддержку от Бенфики на фоне возможного вторжения войск России в Украину

В Бенфике переживают, что обострение ситуации возле украинской границы с Россией может негативно отразиться на игре украинца Романа Яремчука. В португальском клубе оказали полную поддержку легионеру.

Полная поддержка для Яремчука

Роман Яремчук беседовал с руководством Бенфики на фоне огромного количества информации о возможном вторжении российских войск в Украину. Португальский клуб хочет создать максимально комфортные условия для украинского форварда.

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"Орлы" не хотят, чтобы вся эта ситуация в Украине негативно отразилась на игре Яремчука. В клубе поддержали украинского легионера.

Отметим, что в предыдущем матче Бенфики Яремчук отличился ассистом. Бенфика после 22 туров замыкает тройку лидеров чемпионата Португалии. До второго места четыре очка.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

В сезоне-2021/2022 Роман Яремчук отыграл за "орлов" 30 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

Бенфику могут понизить в классе. Клуб обвиняют в подкупе арбитра.