Яремчук получил необычную травму на тренировке Бенфики

Роман Яремчук не сыграет в ближайшем матче своей команды в чемпионате Португалии. У нападающего повреждено глазное яблоко.

Украинцу травмировали глаз эластичным бинтом. Ранее была официальная информация, что у нападающего сборной Украины повреждение правого глазного яблока.

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Это произошло, когда футболист выполнял упражнения с резинкой для фитнеса. Она вдруг порвалась и ударила Яремчука в лицо.

Карьера Яремчука в Португалии

Яремчук переехал в Португалию прошлым летом за 17 миллионов евро из бельгийского Гента.

В сезоне-2021/2022 отыграл 29 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Его соглашение с Бенфикой рассчитано до 30 июня 2026 года.

Следующий матч Бенфика проведет против Тонделы на выезде. Будет ли готов в этом матче сыграть Яремчук – пока неизвестно.