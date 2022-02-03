Поражение без украинца

По сообщению 24 каналу, Роман Яремчук пропустил матч из-за нетрадиционной травмы – повреждения правого глазного яблока. Португальский клуб постепенно теряет шанс на чемпионство.

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К 64-й минуте гости сделали комфортный счет на табло 0:2. "Орлы" смогли отквитать хотя бы один мяч благодаря Гонсалу Рамуш. Произошло это в конце встречи, поэтому на большее хозяев не хватило.

В итоге – 1:2, поражение Бенфики. Клуб второй раз подряд уступил в сезоне.

После этого фиаско команда Яремчука с 44 очками продолжает замыкать тройку лидеров.

Однако к лидеру Порту теперь отставание в 12 пунктов. А ко второму Спортингу – 6 баллов.

Жил Висенте занимает 5-е место, имея в своем активе 33 очка.

Бенфика – Жил Висенте видеообзор матча