Яремчук получил худшую оценку в победном матче Бенфики

В матче 19-го тура португальской Примейры Бенфика спокойно справилась с Арукой (2:0). Украинский нападающий Роман Яремчук появился в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

Неудачный матч украинца

За 45 минут форвард не нанес ни одного удара по воротам соперника, коснулся мяча лишь 8 раз и отдал 5 точных передач.

К слову Яремчук сыграл тайм в победном матче Бенфики, Роман снова не забил

Авторитетный портал WhoScored оценил его выступление в 6,2 балла – самая низкая оценка в команде, наравне с вингером Рафой Силвой.

Лучшим на поле был признан защитник "орлов" Николас Отаменди, получивший 8,2 балла.

Оценки матча Бенфика – Ароука: