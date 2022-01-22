Невдалий матч українця
За 45 хвилин форвард не завдав жодного удару по воротах суперника, торкнувся м'яча лише 8 разів та віддав 5 точних передач.
До слова Яремчук зіграв тайм у переможному матчі Бенфіки, Роман знову не забив
Авторитетний портал WhoScored оцінив його виступ у 6,2 бала – найнижча оцінка у команді, нарівні з вінгером Рафою Сілвою.
Найкращим на полі було визнано захисника "орлів" Ніколас Отаменді, який отримав 8,2 бали.
Оцінки матчу Бенфіка – Ароука:
- Бенфіка після 19-го туру продовжує замикати трійку лідерів чемпіонату, маючи у своєму активі 44 очки До другого місця, яке посідає Спортинг, лише три пункти.