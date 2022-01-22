Невдалий матч українця

За 45 хвилин форвард не завдав жодного удару по воротах суперника, торкнувся м'яча лише 8 разів та віддав 5 точних передач.

До слова Яремчук зіграв тайм у переможному матчі Бенфіки, Роман знову не забив

Авторитетний портал WhoScored оцінив його виступ у 6,2 бала – найнижча оцінка у команді, нарівні з вінгером Рафою Сілвою.

Найкращим на полі було визнано захисника "орлів" Ніколас Отаменді, який отримав 8,2 бали.

Оцінки матчу Бенфіка – Ароука: