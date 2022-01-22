Вклад украинца в победу минимален
Роман Яремчук получил место в стартовом составе "орлов". Однако запомниться результативными действиями не смог.
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Сразу после перерыва форвард пошел отдыхать на скамью запасных. Вместо него на поле вышел Эвертон. Бенфика забивала в обоих таймах. Голами отметились Нуньес и Рамос.
Следует отметить, что в первой 45-минутке Ароука получила отличный шанс забить. Судья назначил пенальти. Но Бассо не сумел забить гол за Ароуку.
В итоге – 0:2 выездная победа "орлов".
- Бенфика после 19-го тура продолжает замыкать тройку лидеров чемпионата, имея в своем активе 44 очка До второго места, которое занимает Спортинг, всего три пункта.
- Ароука с 14 баллами идет на предпоследней 17-й строчке.