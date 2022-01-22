Неудачный матч украинца
За 45 минут форвард не нанес ни одного удара по воротам соперника, коснулся мяча лишь 8 раз и отдал 5 точных передач.
К слову Яремчук сыграл тайм в победном матче Бенфики, Роман снова не забил
Авторитетный портал WhoScored оценил его выступление в 6,2 балла – самая низкая оценка в команде, наравне с вингером Рафой Силвой.
Лучшим на поле был признан защитник "орлов" Николас Отаменди, получивший 8,2 балла.
Оценки матча Бенфика – Ароука:
- Бенфика после 19-го тура продолжает замыкать тройку лидеров чемпионата, имея в своем активе 44 очка До второго места, которое занимает Спортинг, всего три пункта.