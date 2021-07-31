Яремчук перейдет в Бенфику: футболист был замечен в Португалии – фото
Источник:A Bola
Украинский форвард Гента Роман Яремчук станет игроком лиссабонской Бенфики. 30 июля нападающий был замечен в аэропорту Лиссабона вместе со своей женой и генеральным директором Бенфики Руи Педро Бразой.
Стороны согласовывают последние детали сделки, и вскоре будет объявлено о переходе игрока. Ориентировочная сумма трансфера – 25 миллионов евро.
Смотрите также Судьба Яремчука почти решена: топ-клубы Европы вступают в борьбу за забивного нападающего
Роман Яремчук прибыл в Португалию / скриншот
Гент хочет космические деньги за Яремчука
Перед стартом Евро-2020 украинцу в бельгийском клубе дали обещание – отпустить его после завершения турнира. Однако чемпионат Европы уже завершился, а нападающий еще остается футболистом Гента. В клубе хотят выручить за трансфер Романа Яремчука 25 миллионов евро.
Украинский футболист отсутствует в заявке Гента на квалификацию Лиги конференций. Таким шагом бельгийцы хотят повысить цену на игрока атаки.
- После Евро-2020 стоимость Яремчука на портале Transfermarkt значительно повысилась – на 2,5 миллиона евро. Теперь за его переход придется заплатить 17,5 миллионов евро.
- Соглашение с бельгийской командой рассчитано до конца июня 2025 года.
- В сезоне-2020/2021 Роман сыграл 43 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 23 гола и отдал 8 ассистов.