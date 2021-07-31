Яремчук перейдет в Бенфику: футболист был замечен в Португалии – фото

Украинский форвард Гента Роман Яремчук станет игроком лиссабонской Бенфики. 30 июля нападающий был замечен в аэропорту Лиссабона вместе со своей женой и генеральным директором Бенфики Руи Педро Бразой.

Стороны согласовывают последние детали сделки, и вскоре будет объявлено о переходе игрока. Ориентировочная сумма трансфера – 25 миллионов евро.

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Роман Яремчук прибыл в Португалию / скриншот

Гент хочет космические деньги за Яремчука

Перед стартом Евро-2020 украинцу в бельгийском клубе дали обещание – отпустить его после завершения турнира. Однако чемпионат Европы уже завершился, а нападающий еще остается футболистом Гента. В клубе хотят выручить за трансфер Романа Яремчука 25 миллионов евро.

Украинский футболист отсутствует в заявке Гента на квалификацию Лиги конференций. Таким шагом бельгийцы хотят повысить цену на игрока атаки.