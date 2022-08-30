Вновь будет выступать в Бельгии: Яремчук официально стал игроком Брюгге

Украинский нападающий Роман Яремчук вернулся в Бельгию после сезона в Португалии. Он официально стал игроком Брюгге.

Яремчук вернулся в Бельгию

Перешел из португальской Бенфики в бельгийский Брюгге. Его контракт с бельгийской командой рассчитан на четыре года.

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По информации СМИ, за трансфер Яремчука клуб из Брюсселя заплатил 16 миллионов евро, еще три миллиона евро предусмотрены в форме бонусных выплат. Это делает нападающего самым дорогим приобретением в истории Брюгге.

Брюгге заплатил за переход Яремчука гораздо меньше клаусулы, указанной в его контракте с Бенфикой – она составляла 100 миллионов евро. Тем не менее, он стал самым дорогим футболистом в истории чемпионата Бельгии, побив рекорд центрального защитника Зиньо Вангейсдена, за которого Стандард заплатил 11.7 миллионов евро.

В Брюгге Яремчук станет вторым украинским футболистом. Кроме него, там играет защитник Эдуард Соболь.

Что известно о футболисте